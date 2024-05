Con cambios llegará una edición más del Torneo de Fut 7 Gorditos en Comondú

Se celebrará en Comondú a partir del próximo 3 de junio la quinta edición del Torneo de Fut 7 Gorditos con cambios donde ahora se admitirá a los atletas de 90 a 95 kilogramos. El certamen se realiza de lunes a viernes en el campo de la Indeco ubicado en Ciudad Constitución, los interesados tienen hasta el 31 de mayo para inscribirse.

Generalmente, se hacía en modalidad de 15 kilogramos por encima de la estatura de los interesados, pero en esta ocasión para el 2024 se hará con deportistas de 20 kilogramos. Esto dará pie a que haya mayor competitividad entre los que ya están presenten en el torneo de fútbol 7.

A continuación, se enlistan algunos de los requisitos necesarios para participar en el próximo campeonato Torneo Clausura 2024.

• No estar inscrito en ninguna otra liga de fútbol.

• No ser refuerzo de equipos magisteriales, empresariales, veteranos, etc.

• Acreditar una inactividad de 3 años en la práctica del fútbol.

• Presentar uniformes completos al 100% para la jornada 5 del torneo.

• Jugar con las credenciales oficiales de la liga.

• No ser jugador foráneo a menos que venga con un equipo foráneo.

De la misma forma se acordó que habrá primera y segunda fuerza reiterando a los atletas que no deben tener refuerzos provenientes de otros equipos o divisiones y estrictamente todos los jugadores deberán ser pesados.

Juan Miranda, presidente de la liga, habló de estos nuevos y cambios al formato, lo cual servirá para que crezca la competencia y se tenga una liga mayormente reforzada y con más nivel de juegos en los partidos de siete jugadores.

“Buscamos crecer, siempre se había hecho de la forma tradicional, pero pensamos que les estaba quedando corto por lo que decidimos que teníamos que darle un giro y tras analizarlo con el comité decidimos agregarle cinco kilos más a lo ya estipulado, por lo que creemos que dará pie a más competencia”.

Actualmente Telas Sarahi es el bicampeón del torneo. El resto de los participantes son Máquina Del Mal, Automotriz Loya, Advise, Cerveceros, Tiburones, Alpas, Calentanos, Autos Ledesma, Agro San Judas, Mariscos El Callejón, Automotriz Carver, Atlético Suterm, Tecateros Xl, Deportivo Ríos, Cerrajeria Leos, Taquería Nápoles, Badboys, La Canasta Del Valle, Jijón, Frontenis Fc, Promociones Noely, Félix Y Asociados, Majin Boo, Construcciones C, Cuervos Fc y Catarrines RP.

GC