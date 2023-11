Wendy Gueva opina sobre si a Eduin Caz le atraen las mujeres trans

En los últimos días, Eduin Caz, el vocalista de “Grupo Firme”, ha estado en el centro de atención debido a señalamientos de un presunto encuentro romántico con una mujer trans que trabaja en contenido para adultos. Ante esta situación, los seguidores de Wendy Guevara no dudaron en acercarse a la influencer y preguntarle su opinión durante una de sus transmisiones en vivo.

Wendy se expresó sobre la controversia cuando un usuario le preguntó si era cierto que Eduin estaba teniendo una relación con una persona trans. La ganadora de “La Casa de Los Famosos” respondió que no creía que los rumores fueran ciertos y además reveló que el cantante mantiene una comunicación constante con ella a través de mensajes.

Además, la youtuber comentó que si fuera cierto, ya se lo habría contado en sus pláticas. Sin embargo, aseguró que en sus conversaciones, solo han tenido bromas de amigos y nunca le ha mencionado nada al respecto.

Es decir, opinó que la modelo de OnlyFans busca ganar notoriedad a expensas del artista oriundo de Culiacán. Esto se debe a que una supuesta amante, llamada Daniela Casas, reveló a una revista de espectáculos que el cantante de “Ya supérame” le envió mensajes desde su cuenta verificada.

En estos mensajes, le expresó su interés en su página donde ofrece sus servicios y la invitó a tener un encuentro, ya sea en Tijuana o Ciudad de México.

Aunque al principio, la mujer aseveró que no estaba segura de si realmente se trataba del músico, con el paso de los días llegó a la conclusión de que sí era él. Por lo tanto, acordó encontrarse con él en Tijuana, dado que ella reside en la Ciudad de México.

“No viaje por vuelo comercial. Me llevaron en una Suburban hasta Tijuana. Le pedí que me mandara por avión y me dijo que no, que las cosas serían a su modo, que él se iba a encargar de mi traslado. Tuvimos una llamada por Instagram. No la pude grabar porque se daría cuenta”, mencionó Daniela.