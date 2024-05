Wendy Guevara hospitalizada de emergencia por fuertes dolores abdominales

Wendy Guevara fue hospitalizada de emergencia mientras disfrutaba de sus vacaciones en León, Guanajuato, su ciudad natal y donde disfrutaba el tiempo con su familia y amigos.

Sus días de descanso terminaron en la visita de urgencia al hospital, después de que la famosa presentara fuertes dolores abdominales, fue en entonces que la sometieron a análisis.

Fue este domingo que la famosa compartió a través de redes sociales su estado de salud, el diagnóstico se trata de piedras en las vías biliares.

“Tengo una piedra en las vías biliares que quiere migrar al páncreas, por eso me duele mucho y hasta me dijo el doctor: ‘¿cómo es posible que puedas aguantar tanto dolor?’, porque no me podía ni parar”.

Wendy Guevara.