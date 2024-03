Wendy Guevara revela que quiere hacerse la vaginoplastia y ser madre

La influencer transgénero, Wendy Guevara, ha comentado más sobre sus planes a futuro, incluyendo la posibilidad de someterse a una vaginoplastía y convertirse en madre.

En una entrevista reciente, la exparticipante de La Casa de Los Famosos reveló que la vaginoplastía es algo que no descarta para el futuro, como parte de su proceso de transición, el cual inició a los 16 años.

“Hay chicas trans que se han quitado los testículos para dejar de producir testosterona. Te vuelves más femenina, la masa muscular baja. Pero todo debe ser bajo supervisión médica. No lo quito de mis planes de vida”, comentó.

Mencionó que desde pequeña siempre se sintió influenciada por las figuras trans de aquella época, lo que la llevó a iniciar su transición a una edad temprana. También expresó que uno de sus arrepentimientos es haber comenzado a tomar hormonas a una edad tan temprana, debido a los efectos que tuvieron en su cuerpo.

En cuanto a convertirse en madre, reveló que también es un sueño que tiene desde hace mucho. Aunque no tiene planes inmediatos, mencionó que le gustaría tener hijos biológicos y está considerando la criopreservación de esperma como medida preventiva, antes de someterse a cualquier cambio que afecte su fertilidad.

“La maternidad, creo que será más adelante, hermana. Quiero disfrutar, quiero bailar, hacer reír a la gente y quiero ayudar a mi familia. Quiero tener a alguien, a un bebé que sea mío. No importa si tengo que hacerlo con una pareja femenina… Aunque creo que preferiría alquilar un vientre en lugar de adoptar”, expresó.

Asimismo, mencionó que por ahora está enfocada en asegurar su futuro financiero antes de tomar cualquier decisión importante, especialmente en cuanto a traer descendencia a este mundo, con el objetivo de brindarles la mejor vida posible.

“Primero quiero tener una estabilidad económica para poder brindarle lo mejor a mi familia”, mencionó.

Sobre el matrimonio, la influencer no considera que sea necesario para ella, por lo que no busca formalizar una relación sentimental en este momento. Especialmente, porque no le gusta el compromiso.