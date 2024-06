¡WhatsApp fuera de servicio! Usuarios reportan fallas HOY jueves 27 de junio

Cientos de usuarios en redes sociales han reportado fallas en el servicio de mensajería, WhatsApp, desde hace minutos, justo cuando intentaban comunicarse cono familiares o amigos.

La página web, Dowdetector, que realiza monitoreo sobre el funcionamiento de aplicaciones, servicios de internet, y otras páginas, mencionó, que los problemas con Whats habrían comenzado desde las 9:30 horas.

Sin embargo, hasta las 12:00 horas de hoy, las fallas continúan, según el reporte de la página antes mencionada; no se sabe si solo es en México, o a nivel mundial, como ocurre en otras ocasiones.

Aunque apenas fue hace una hora que se dio a conocer sobre las fallas en WhatsApp, los usuarios ya comenzaron a compartir divertidos memes sobre lo que está ocurriendo, y las medidas que han tomado para comunicarse durante este tiempo.

Everyone coming to twitter to check whether Whatsapp is down pic.twitter.com/AuV824N2vb

— Ramen 🇵🇸 (@CoconutShawarma) June 27, 2024