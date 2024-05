“México siempre será libre”: Xóchitl Gálvez a Marea Rosa

La mañana de este domingo 19 de mayo se llevó a cabo la marcha de la Marea Rosa en Ciudad de México, movilización encabezada por Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial por la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’ para las Elecciones 2024.

Fue entonces que, rumbo al próximo 02 de junio, la aspirante enfatizó en la importancia del proceso electoral, pues mencionó que será decisión de los mexicanos elegir si el país vivirá con “odio o libertad”.

En el evento realizado en el Zócalo de la ciudad capitalina, la abanderada del PRI aseguró que ella es la figura que representa a la libertad:

Además, en medio de una explanada pintada totalmente de rosa, Gálvez Ruiz cuestionó a sus simpatizantes el estar listos para “defender a la verdad”:

Por otra parte, mencionó que para ella lo importante es el motivo por el que quiere ganar la Silla Presidencial este 2024, por lo que repitió su promesa hacia los mexicanos:

“Vamos a ganar para dar, no para recibir, para compartir, no para arrebatar, para servir, no para servirnos, vamos a ganar, no para insultar, para unir, no para dividir, vamos a ganar para llevar medicinas a los enfermos, agua a los sedientos, y protección a quienes viven en pobreza. Vamos a ganar para ser una clase media fuerte, para reunir a las madres con sus hijos y para reconciliar a las víctimas con la justicia, vamos a ganar para que llegue la prosperidad y el progreso, para tener un país donde nadie se quede atrás”, dijo.