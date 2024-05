¿Y si hay apagón en el PREP, Bartlett irá al rescate?

Nos cuentan que, en medio de la crisis del sistema eléctrico nacional, los responsables del Programa de Resultados Electorales Preliminares salieron a anunciar que todo está listo para el 2 de junio. Señalaron que la operación de sus sistemas digitales para la jornada electoral es sólida, aunque admitieron que nunca se puede llegar al “cien por ciento de certeza”. Incluso dijeron están preparados con nubes de datos en varias ubicaciones, hasta fuera del país, para no perder nada de información. Sin embargo, hay un gusanito que está rondando… ¿y los apagones no afectarán al PREP? Nos recuerdan que quien debe evitarlos es la Comisión Federal de Electricidad, que dirige nada menos que Manuel Bartlett. Sí, el mismo al que se le cayó el sistema en la elección presidencial de 1988. Con esos garantes, no hacen falta amenazas.

Nuevo episodio del pleito DEA-Gobierno de México

Si alguien apostaba a que iban a la baja las tensiones entre la agencia antidrogas de Estados Unidos y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el informe presentado este 9 de mayo por la DEA echó por tierra esas esperanzas. Nos hacen ver que el documento Evaluación de la Amenaza de Drogas 2024 contiene aseveraciones explosivas que seguramente no caerán nada bien en Palacio Nacional. No es sólo que la DEA admita que los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco tienen presencia en prácticamente todo el territorio estadounidense, sino que señala el de Sinaloa corrompió al Ejército y a políticos de todos los niveles en nuestro país. Si las cosas no estaban nada bien con la agencia del país vecino, nos dicen, esto pinta para ponerse peor. ¿Será?

En campaña y con prisión domiciliaria: ¿Un Trump en Morelos?

Luego de que un juez vinculó a proceso al exgobernador de Morelos Sergio Estrada Cajigal, acusado de violencia doméstica, nos cuentan que en la alianza PAN, PRI y PRD, que lo postuló como candidato a diputado federal, temen que se les complique el asunto. Nos señalan que el juez le dictó prisión domiciliaria en lo que enfrenta el juicio, pero su candidatura no se anula en automático. Si un partido presenta una queja, el tribunal electoral local deberá decidir si se la retira, pero nos dicen que no hay seguridad de ello porque no hay sentencia. Podría resultar que, si don Sergio gana la diputación, deba tomar posesión con todo y la prisión domiciliaria. Tal como podría ocurrir con Trump si es condenado en alguno de los juicios penales que enfrenta y gana la elección presidencial en Estados Unidos. ¿A poco no correrá Morena a impugnar al exmandatario?

Nada mal le cayó a Xóchitl que bajaran a Cabeza de Vaca

Otro exgobernador postulado por la alianza opositora, el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, fue bajado por el INE de la candidatura a diputado por ser “prófugo de la justicia”. Nos cuentan que la decisión no le cayó nada mal a la abanderada presidencial, Xóchitl Gálvez, pues se quita de encima esa presión y el bochorno de prometer fin a la impunidad y hacer al mismo tiempo campaña con tan cuestionado personaje. Por eso no fue sorpresa que ayer doña Xóchitl se haya dicho “encantada” de dar su respaldo total a César Truko Verástegui, sustituto del exmandatario estatal, y que tenga programado visitar este 10 de mayo su tierra natal, Ciudad Mante.

