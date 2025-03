Yolanda Saldivar seguirá en la cárcel; niegan libertad condicional a la asesina de Selena

Yolanda Saldívar, condenada por el asesinato hace 30 años de la cantante Selena Quintanilla, seguirá presa en Estados Unidos, luego de que las autoridades penitenciaras de Texas le negaran este jueves 27 de marzo la libertad condicional.

Selena, nacida en Texas y de raíces mexicanas, es considerada un ícono de la música ‘tex-mex’. Murió a los 23 años tras recibir un balazo en la espalda.

