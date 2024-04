Susana Zatarain buscará consolidar la infraestructura en BCS

La candidata al Senado de la República, por la coalición Fuerza y Corazón por México, visitó La Ribera, Santa Cruz y Santiago, en el municipio de Los Cabos, donde manifestó que buscará consolidar la infraestructura de ambas comunidades para impulsar el desarrollo del estado.

Como parte de su campaña electoral, la joven candidata señaló en su mensaje de unidad a los cabeños “A mí no me gusta quedarme en el escritorio, me gusta estar aquí en el territorio, de cerca con la gente. Nuestra rebeldía tiene causa y esa es Baja California Sur y Los Cabos”.

Codo a codo con la candidata a Diputada Federal por el Distrito 02 de los Cabos, Maly Salcido, recorrieron casa por casa, donde los habitantes expresaron las necesidades de obras de pavimentación, bacheo y rehabilitación de parques y espacios públicos principalmente.

Al respecto, Susana Zatarain destacó:

En mí encontrarán una aliada que no dará pretextos, ni ofensas, sino respuestas, soluciones y trabajo, por ello hago trabajo sobre el territorio, conociendo de primera mano las necesidades de la población. Queremos que La Ribera, Santiago y Santa Cruz sigan creciendo y que llegue más infraestructura en favor de la comunidad”.

Asimismo, refrendó su compromiso con las mujeres, y reconoció que son un factor esencial en la transformación. Finalmente, señalo que estas visitas son fundamentales, así como las reuniones de trabajo para poder seguir detallando la agenda legislativa y los ejes centrales rumbo al Senado.

