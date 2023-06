Tres años de abandono parque de la colonia Agustín Olachea

Luego de una denuncia recibida en esta redacción, los vecinos de la colonia Agustín Olachea en la capital sudcaliforniana hicieron del conocimiento que el parque ubicado en las calles México entre Norte y Monterrey, se encuentra en el olvido de las autoridades por más de tres años.

Marcela, residente de esa zona, comentó que los juegos para los niños están completamente descuidados, los columpios no han recibido el pertinente mantenimiento y algunos corren un alto riesgo para los niños.

“Así están los juegos desde hace más de tres años, no les han dado el mantenimiento y están olvidados, no se puede hacer nada ni traer a los niños a jugar porque se van a caer y va a resultar peor, entonces no podemos hacer uso, nadie puede usar este parque”.