Denuncian abandono del Parque del Circuito Patos; dicen que es riesgo para pequeños

El parque infantil del Circuito Patos en la colonia Vista Hermosa ha sido objeto de múltiples denuncias en las últimas semanas. Personas cercanas al espacio se quejaron del mal estado en el que se encuentra la zona de juegos diseñada para las y los infantes.

Los cuatro componentes esenciales de este parque recreativo, como lo son la resbaladilla, sube-baja, columpios y pasamanos están totalmente oxidados. Aparte del nivel de oxidación, el deslizadero cuenta con desprendimientos en los laterales, causando que sea un riesgo para las niñas y niños.

Aparte de lo ya mencionado, las luminarias no funcionan, ocasionando que los asistentes se queden sin visibilidad por las tardes. Asimismo, se comenta que individuos delincuentes suelen tomar el recinto una vez caída la noche, lo que provoca la preocupación de todos los aledaños.

Por último, en el área de descanso, los pilares están grafiteados y la techumbre que cubre los rayos del sol está lejos de ser funcional. Al igual que en los juegos de atracción, el techo posee significativos vestigios de oxidación que hacen ver mal al lugar.

Una ciudadana que no reveló su nombre, se comunicó a nuestro número telefónico de denuncias y comentó que las condiciones del parque están por los suelos, destacando que no hay una persona que se encargue de la limpieza y la falta de alumbrado no les permite estar tranquilos.

“Ya tenemos varios meses que el parque enfrente de mi casa está a la deriva, no tiene ningún servicio. El señor que venía a hacer la limpieza del parque ya no viene y nosotros tratamos de tener limpia nuestra parte de enfrente, pero la verdad si está muy feo todo el parque y tampoco tenemos alumbrado público en el parque y se pone muy oscuro”.

Los Cabos requiere un mayor mantenimiento de espacios dedicados al esparcimiento de la juventud. Pero sobre todo, que se le preste más atención a los espacios públicos en los que se desarrollan los pequeños de casa y la participación de los vecinos para el cuidado de las instalaciones.

MAEP