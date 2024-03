¿Adiós, Elon Musk? Grimes presenta al DJ Anyma como su nuevo novio

Grimes ha dado a conocer a su nuevo novio, quien es mucho más joven que su expareja, Elon Musk. Ahora, poco tiempo después de la ruptura, la cantante ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor y ha presentado a su nuevo novio en el Festival Ceremonia 2024 en México.

De manera oficial, la intérprete de “Genesis” compartió fotos con la descripción “Beauty and the Beast” en sus redes sociales, donde se la ve besándose con un misterioso hombre, quien resulta ser Matteo Milleri, el DJ y productor italiano de melodic-techno conocido como Anyma.

Este DJ es famoso por sus presentaciones que combinan la música electrónica con impresionantes visuales y es un habitual en los principales festivales de música electrónica del mundo, como Tomorrowland, Ultra Music Festival y Primavera Sound.

Aunque ya habían rumores sobre el noviazgo entre la artista y el productor debido a las innumerables colaboraciones que han realizado, es hasta ahora que se ha confirmado el romance. Sin embargo, tras la noticia, los fans de Grimes parecen estar más contentos con este nuevo galán que con el magnate, quizás debido a los estilos y gustos similares.

Es importante destacar que Grimes tuvo tres hijos con el dueño de Tesla, X, X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl y Techno Mechanicus. Tras su ruptura, medios aseguran que solicitó una orden para establecer una relación paternal y una orden de restricción contra Musk, además de exigir la custodia completa de sus hijos y que no salgan de California, donde ella reside, para evitar que Musk se los lleve.

No obstante, se dice que el fundador de Tesla no le permitía ver a su hijo menor y no respondía a su abogado, e incluso se adelantó y presentó la misma orden antes que ella, acusándola de huir de Texas y establecerse en California para evitar la jurisdicción del estado sureño, donde él residía durante al menos los últimos seis meses.