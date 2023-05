Alcalde de Los Cabos desmiente cifra de 40 mil personas en zonas de alto riesgo

El edil cabeño, Oscar Leggs Castro, mencionó ante medios de comunicación que en Los Cabos hay un aproximado de 40 mil personas asentadas en terrenos irregulares o zonas de riesgo. En este sentido CPS Noticias y Tribuna de México cuestionó al edil para conocer cómo se estimó este número de personas, a lo que el edil cabeño respondió que “no son tantas”.

“40 mil personas… no son tantas, la verdad es que no es porque quiera minimizar el tema, pero no son tantos porque cuando la gente llega a los albergues cuando viene la emergencia, no pasan de cuatro mil, porque todos tienen familiares y tienen donde quedarse y eso nos da en que pensar”.