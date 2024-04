Alrededor de 100 maestros bloquean oficinas de Finanzas en San José del Cabo

El jueves por la mañana, las acciones emprendidas por los docentes para reclamar el pago adecuado de los quinquenios y la asignación de plazas para los maestros eventuales prosiguieron con la manifestación organizada por el Movimiento Sindical Cabeño en las cercanías de las oficinas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Baja California Sur en San José del Cabo.

Alrededor de 100 maestros bloquearon la entrada de las oficinas estatales en busca de atención a sus demandas, las cuales están contenidas en un pliego petitorio que no ha sido atendido desde 2022. El líder sindical, el profesor Luis Miguel Ramírez Rivera, instó al gobierno a enfrentar las demandas del magisterio de manera directa. Ante la posibilidad de que no haya recursos suficientes para el pago de los quinquenios, los docentes propusieron que el gobierno estatal gestione el financiamiento necesario con el gobierno federal.

En cuanto a la postura adoptada por algunos candidatos respecto al problema que enfrentan los maestros actualmente, Ramírez Rivera señaló que los maestros no están interesados en involucrarse en la política y que, por el momento, no están buscando promesas vacías.

“Nosotros no tenemos nada que ver, que los políticos tengan lo que tengan que hacer. Nosotros no estamos interesados en ningún tipo de manifestación, nosotros no estamos involucrados en eso. Nosotros no tenemos ninguna inferencia en ningún partido político y no nos interesa nada de eso. Nosotros estamos hablando directo con el gobierno que está en funciones, en este momento a los que van de políticos no queremos promesas. Nosotros no estamos hechos de promesas”.