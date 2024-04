Pilotos se declaran listos para la carrera de off road Dos Mares 500

El sábado 11 de mayo se realizará la edición 29 de la carrera de off road Dos Mares 500. Algunos pilotos ya están haciendo los recorridos pertinentes sobre la ruta por donde pasará la emblemática competencia, muchos de ellos ya la conocen y para otros es un reto afrontar este evento.

Carlos Rodríguez, piloto de la clase 7, se enfrentará por décima ocasión a la competencia. Esto algo que sigue por tradición, ya que proviene de familia amante al off road y este desafío lo encaraba su abuelo y su padre, así que espera en un futuro su hijo herede la pasión por los motores.

“Desde pequeño me ha apasionado la aventura. Comencé practicando motocross y luego me fui inclinando por las carreras off road cuando mi papá me llevaba a los circuitos e incluso a ver la llegada de la Baja 1000. Él también competía en la Dos Mares y en otras carreras extintas, pasó el tiempo me heredó vehículos y staff y aquí estamos. Esperamos después que al chamaco también le guste”.