Habrá operativo de alcoholímetro en Navidad y Año Nuevo en La Paz

La Directora de Seguridad Pública, Policia Preventiva y Tránsito Municipal, Rut de La Fuente Velázquez, anunció el reforzamiento de los operativos de alcoholimetría durante los festejos por Navidad y Año Nuevo en el municipio de La Paz.

Los programas preventivos a cargo de la Policía Municipal están apoyados por agentes de la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina y grupos voluntarios de emergencia en distintos sectores de la ciudad capital, como lo indicó la titular de tránsito.

“Estamos muy al pendiente a través de este tipo de operativos, y no lo hacemos solos, lo hacemos en conjunto con otras autoridades. Desde el día 7 de diciembre se dio el banderazo oficial del operativo Guadalupe-Reyes, así que en estas fiestas decembrinas estamos poniendo todo el esfuerzo, la verdad es que nos preparamos anticipadamente para que nuestros elementos ya disfrutaran sus dos periodos de vacaciones y pudieran estar presentes en diciembre que es cuando más presencia policial necesitamos”.

Desde mediados de noviembre hasta lo que va del mes de diciembre se ha reflejado una alarmante incidencia con relación a siniestros viales en La Paz, según los reportes diarios recabados por seguridad pública municipal. Más de 70 choques automovilísticos en menos de dos meses han empañado los operativos de protección.

Del 20 al 22 de diciembre se registraron 17 accidentes más en la mancha urbana paceña. Uno de ellos ocurrido la tarde del miércoles 20 dejó como saldo el fallecimiento de un motociclista que murió luego de impactar contra un vehículo en la colonia Los Pavorreales. La víctima identificada como Juan “N” fue declarado sin vida en el lugar de los hechos.

Seis personas resultaron lesionadas tras estos choques en avenidas y colonias de la capital. El total de daños materiales arrojados por los percances viales fue de 202 mil pesos según el informe oficial de la policía municipal. En relación con la recurrencia de choques, Rut de La Fuente exhortó a la sociedad paceña a extremar precauciones al volante.

“Hoy vamos a estar muy presentes, prendemos torretas y lo que queremos es que nos vea la ciudadanía y con eso se disuada. Por favor, respeten los límites de velocidad, usen el cinturón de seguridad y sobre todo no manejen en estado de ebriedad, no necesitamos estar totalmente perdidos para considerar que es un estado de ebriedad, con cualquier grado de alcohol en la sangre hay una alteración a nivel cerebral, así que les pedimos ser conductores responsables, no solo se pone en riesgo la persona que conduce con un grado de alcohol sino a todos los usuarios de la vía pública.”

Los operativos de alcoholimetria, de acuerdo con la directora de seguridad pública municipal. se activarán en los boulevares con mayor afluencia de tráfico en la ciudad, como Boulevard Forjadores, Colosio, Abasolo, avenida Las Garzas, libramiento Santiago Oceguera así como en el centro histórico de La Paz, con el despliegue de alrededor de 30 agentes de la unidad de movilidad y peritos de tránsito que se turnarán en horarios nocturnos para cumplir con el reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno.

GCC