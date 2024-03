Alexa Hoffman difunde videos que mostrarían la culpabilidad de Héctor Parra

Alexa Hoffman, hija de Héctor Parra, compartió una serie de videos que forman parte de la carpeta de investigación contra el actor por el delito de corrupción de menores.

Dichos metrajes serían la evidencia de los presuntos abusos que habría vivido a manos de su padre. Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien mostró durante su programa los metrajes enviados por la joven, donde se muestra al actor en diferentes contextos que mostrarían su culpabilidad.

En el primero, se ve a Alexa de menor edad, con un short blanco mostrando a la cámara una frase que su progenitor le habría escrito en una zona íntima que dice ‘esta es mi pompi’, mientras el actor ríe en el video, ya que es él quien graba.

Posteriormente, en un segundo material se ve a la joven junto a su padre haciendo un intercambio de regalos navideños. En las imágenes se le ve al actor abriendo su regalo, un álbum de fotos que le habría regalado su hija. Sin embargo, llama la atención que este obsequio lleva frases escritas por la menor, una de ellas dice: “Tú me enseñaste a no usar ropa”. Ante esto, el actor agradece el detalle.

“Ay qué padre, mira, álbum de recuerdos, ay qué bonito, bravo, qué padre, qué original, mira ‘tú me enseñaste a tomar Pepsi’, ‘tú me enseñaste a sonreír’, ‘tú me enseñaste a no usar ropa’. Ay que bonito esta”, lee en voz alta Parra en el video.