Máynez viola veda electoral para acusar al PRI de guerra sucia: “No les tengo miedo”

El candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, rompió la veda electoral para lanzar una fuerte acusación en contra del PRI, a quien les advirtió que no les tenía miedo.

A través de sus redes sociales, y muy temprano este viernes 31 de mayo, segundo día de veda electoral, aseguró que el PRI quiere fabricar un caso penal en su contra, aunque no específico por qué delito.

El PRI no tiene límites ni escrúpulos. Este miércoles, en el contexto de la visita de su candidata presidencial a Nuevo León, acordaron fabricar un caso penal en mi contra durante la veda electoral para que no me pudiera defender. Yo no le tengo miedo a nada que puedan hacerme.… pic.twitter.com/faEI4PevUq — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 31, 2024

Máynez aseguró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “están dispuestos a llevar la guerra sucia a su nivel más degradante. No les tengo miedo y aquí estaré, para dar la cara”.

Minutos después, el candidato de MC subió un video donde explica que el caso que la Fiscalía de Nuevo León, a quienes acusó de estar en poder del PRI, quiere armar un caso por la tragedia ocurrida durante su mitin en San Pedro Garza García, donde murieron nueve personas.

“Esta Fiscalía está intentando fabricar un caso, después de la tragedia, del accidente que se dio en Nuevo León (…) quiere utilizar este caso políticamente e incluso llegar a meterme a la cárcel en vísperas de la elección”, explicó Jorge Álvarez.

Reiteró que el PRI quiere utilizar este caso para lastimarlo e intentar hacerle daño, tan solo a unos minutos de que se lleve a cabo las elecciones más importantes de México.

“No le tengo miedo porque estoy completamente convencido de que no hay nada que, en mi caso particular, haya podido hacer mejor ese día. Lo lamento, ha sido el día más triste de mi vida, pero el PRI no tiene límites”, finalizó.