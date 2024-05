Jorge Álvarez Máynez cierra campaña presidencial con “Máynez Capital Fest”

Jorge Álvarez Máynez concluyó su campaña como candidato a presidente de la República por Movimiento Ciudadano (MC) con el evento “Máynez Capital Fest”, realizado en el auditorio BlackBerry de la Ciudad de México. Durante el cierre de campaña, el aspirante ofreció un breve discurso de agradecimiento a los asistentes, destacando el apoyo recibido de jóvenes, niñas y niños.

En su mensaje, Álvarez Máynez se dirigió a los demás partidos políticos, subrayando que la juventud, a menudo acusada de desinterés en la política, tomaría la decisión en respuesta a las agrupaciones políticas tradicionales.

“Este festival es para darles las gracias porque yo podría estar o no estar aquí, pero el cambio no lo va a hacer ningún presidente. No lo hizo Fox, no lo hizo Morena, lo van a hacer ustedes”, afirmó el candidato.