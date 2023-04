AMLO insistirá que GN pase a manos de la Sedena, anuncia reforma en 2024

Hoy, desde la tradicional mañanera, Andrés Manuel López Obrador acusó a ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ir en contra del pueblo por declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Aseguró que la SCJN continúa actuando a partir de los intereses de la cúpula, no recogiendo el sentimiento y la voz del pueblo.

“Así era antes y así quieren que continúen las cosas, que sea una élite la que decida siempre (…) imperaba una oligarquía disfrazada de democracia”.

Aseguró que fueron ocho ministros de la SCJN los que actuaron de manera facciosa y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto.

“Los ministros de la Corte, a excepción de tres, actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de seguridad, Genaro García Luna, condenado en EE.UU por narcotráfico y asociación delictuosa, eso es lo que defendieron ayer, ese modelo”.

López Obrador, lamentó que la Corte no permitiera que el Ejército se hiciera del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, no obstante, a fin de no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional instruyó a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, mantenga como comandante al general retirado David Córdoba Campos.

Pero anunció que el 1 de septiembre de 2024, presentará una nueva iniciativa para que se efectúe una reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase al control del Ejército.

En cuanto al porqué espera hasta el próximo año, aseguró que es por que actualmente no cuentan con la mayoría calificada y espera que tras las elecciones, el Congreso apruebe la reforma constitucional y pueda dejar en manos del Ejército el control de la GN.