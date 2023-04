AMLO anuncia nuevo programa para la prevención de adicciones

Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa de este martes, anunció un nuevo programa “Prevención Social de las Adicciones” que estará a cargo de Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El mandatario expuso que se tiene que hablar del tema y tratarlo, por ello, Gatell Ramírez efectuará un informe “con un enfoque preventivo” cada 15 días.

“No es decir nosotros no tenemos ese problema, no nos va alcanzar, no es igual que en otros países, tenemos que evitar que se extienda el problema de la drogadicción, sobre todo el uso de drogas químicas como el fentanilo”.