Por culpa de Ana Guevara no se pagarán becas a nadadoras

El conflicto entre la ex atleta y directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara, y la Selección de Natación Artística continúa sin resolverse. A pesar de que un juez otorgó un amparo para que la CONADE siguiera pagando las becas a los seleccionados, Guevara ha decidido apelar esta decisión.

La apelación presentada por Guevara significa que la suspensión concedida a los nadadores de la Selección de Natación Artística seguirá vigente por el momento. Aunque la directora de la CONADE pueda no estar de acuerdo con la decisión del juez, se verá obligada a seguir pagando los apoyos económicos a los deportistas mientras el tribunal resuelve el recurso de apelación.

Este caso ha generado controversia y ha mantenido en vilo a los nadadores de la Selección de Natación Artística, quienes dependen de estas becas para poder continuar con su desarrollo deportivo. Mientras tanto, el tribunal deberá analizar la apelación presentada por Guevara y tomar una decisión definitiva en el asunto.

En una reciente entrevista para un reconocido periodista deportivo nacional, la titular de la Conade afirmó que tiene empatía con todos los deportistas mexicanos, pero que no puede dar los recursos porque estaría actuando en contra del marco legal mexicano.

“Si tengo la camisa puesta por los deportistas, yo estoy para acompañarlos en cumplimiento de la ley […] no podemos brincarnos la ley, pero yo no estoy dándole la espalda a los deportistas, yo solo estoy siguiendo acorde lo que dice la ley, si yo estuviera en contra les cierro todos los recursos y se acaba todo”.

Así mismo, Guevara afirma que es la titular de la Conade, y dijo que nada los tomó por sorpresa a las atletas y a la comisión, ya que desde un principio todos fueron advertidos derivado del problema que presento Kiril Torov, el ex directivo de la Federación Mexicana de Natación acusado por el desvío de poco más 155 millones de pesos.

“A todo se les dijo lo que pasa y el problema que existe con la comisión estabilizadora, la cual está por encima de la Conade y no me permite soltarles el apoyo, como lo he dicho, yo estoy atada de manos y estoy haciendo todo lo posible de este lado, pero el que pidan ayuda y venden calzones y demás, a mi parecer, es un chantaje”.