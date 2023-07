La antropología es mucho más común de lo que pensamos; día del antropólogo/a

La Paz.- “Tomar lo cotidiano y reafirmar el valor de las cosas”; así expresó la futura antropóloga Daniela Escobedo, una joven originaria de La Paz quien está por finalizar la Licenciatura en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y nos contó sobre su labor social tan valiosa:

Actualmente, Daniela realiza su servicio social en el Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur, y si algo caracteriza a esta chica es su pasión por lo que hace. Para ella, la labor como antropóloga es estudiar a la humanidad de forma holística, acercarse a las culturas desde el respeto, con una comprensión de las vidas a partir de la experiencia de forma muy crítica; y transmitir esto a partir de la difusión.

Pareciera que la antropología se encuentra muy ausente en el día a día; sin embargo, esta profesión es una oportunidad para acercarse a lo cotidiano de muchas formas, al tener infinidad de ramas de estudio. Por ejemplo, ¿cómo nos relacionamos en sociedad? ¿Cómo construimos una idea del amor de pareja? ¿Cómo nos identificamos con un género?, ¿Por qué tenemos ciertos hábitos en nuestras vidas? ¿Por qué somos de una religión y no de otra? ¿Por qué tenemos ciertas costumbres? En el caso de La Paz, podríamos abarcar algunas particularidades de la región, detalló la futura antropóloga:

“En la ciudad de La Paz, digamos, si alguien quisiera hacer antropología aquí, podría hablar sobre el turismo, la identidad sudcaliforniana, las rancherías. Quizás cuestiones, por ejemplo, de la gentrificación, de los movimientos sociales. O sea, hay muchas cosas que se pueden abarcar desde la antropología y creo que es como algo, que a mí me gusta y que creo que se puede aportar, digamos en nuestra tierra”.

Algo que llamó la atención en ella, es cómo la antropología nos enseña a ser más empáticos, a comprender al mundo desde nuevas perspectivas, nos invita a ser más nobles con la gente de nuestro alrededor. Surge “una ruptura”:

Dedicarse a la antropología, en México, es digno de admiración y respeto. Y sin duda, Daniela es una persona que logró crecer en muchos sentidos, sobre todo al salir, temporalmente, de sus tierras sudcalifornianas, tal como lo expresó:

“Como que vivimos una burbujita; tenemos como que unas experiencias muy concretas… Y cuando fui a estudiar a la Ciudad de México, fue una experiencia totalmente diferente; ya no estaba en La Paz, estaba en otro lugar. Íbamos a diferentes comunidades; me tocó ir a algunas comunidades indígenas purépechas en Michoacán, me tocó ir a Teotihuacán a hacer mi trabajo de campo, fuimos a hacer como que a varios lugares, y vas experimentando diferentes cosas… Vas conociendo a gente, vas conociendo sus experiencias, sus luchas, sus problemáticas, sus conocimientos, sus formas de vivir. Entonces, sales de tu pequeña burbuja como para aventurarse en un mundo nuevo y de alguna manera tener un corazón mucho más empático y hacer con eso como trabajos mucho más empáticos”.