Liga Mac A.C. brinda apoyo educativo y alimentario a jóvenes en Los Cabos

El “Programa de Fortalecimiento Educativo y Apoyo Alimentario” ofrecido por Liga Mac A.C está dirigido a jóvenes que están por iniciar primero o segundo nivel de secundaria y se encuentran en situación de escasos recursos. El objetivo principal de este programa es asegurar que los problemas económicos no sean un obstáculo para que los jóvenes continúen sus estudios y logren concluir su educación media superior.

En una entrevista con CPS Noticias y Tribuna de México, Elva Haro, coordinadora ejecutiva de Liga Mac, destacó la importancia de este programa para brindar apoyo económico y alimentario a los jóvenes. Haro hizo un llamado a la población interesada a acercarse a la asociación antes del 2 de junio, que es el último día de recepción de documentos, para poder ser beneficiados.

“La prioridad ahorita la tenemos para primero y segundo de secundaria, es decir ¿A quiénes estamos buscando? a niños y niñas que ahorita están terminando sexto de primaria y que en agosto van a entrar a primero se de secundaria y en una escuela de gobierno de aquí de San José del Cabo y que pertenezcan a familias que le batallen para completar el gasto y que tengan que hacer frente a la compra de los uniformes, de los zapatos, de los útiles de entrada para iniciar la secundaria y a lo largo del año les apoyamos con una serie de cursos, talleres que les ayudan para mejorar en la escuela o para adquirir habilidades para la vida de manera gratuita”, expresó Elva Haro, coordinadora ejecutiva de Liga Mac.

El programa ofrecido por Liga Mac A.C brinda diversos beneficios a los jóvenes que ingresan a él. Al inicio del ciclo escolar, se les proporciona un paquete de regreso a clases que incluye vales para la compra de uniformes y calzado escolar, vales para adquirir útiles escolares y el pago de la cuota escolar en caso de estar cursando la preparatoria. Además, a lo largo del año, se ofrecen cursos y talleres que complementan su formación académica y ayudan a desarrollar habilidades para la vida en áreas como la familia, la educación, la alimentación, el trabajo y la salud.

Actualmente, Liga Mac apoya a 300 estudiantes de secundaria y preparatoria. La asociación, que nació de la colaboración entre mexicanos, americanos y canadienses, se preocupa por asegurarse de que estos jóvenes no abandonen sus estudios debido a la falta de recursos económicos. Cabe mencionar que este año se dará de baja a los jóvenes que han culminado satisfactoriamente sus estudios, pero también a aquellos que no cumplieron con los requisitos establecidos y no tendrán la oportunidad de continuar en el programa. Por esta razón, se abrirán alrededor de 60 espacios para jóvenes residentes de San José del Cabo.

“El compromiso más importante es que el estudiante aproveche las oportunidades que les damos de mejorar tanto en la escuela como en su vida, por lo que nosotros buscamos estudiantes de familias de bajos ingresos pero que tengan muchas ganas de estudiar, aprender, así como padres o tutores dispuestos a ayudar y apoyar acercando a los chicos a los talleres”.

Para poder participar en el programa, los interesados deben completar una solicitud y adjuntar los siguientes documentos: una foto a color del estudiante, copia de la boleta final, una carta de recomendación emitida por un maestro o entrenador, comprobante de ingresos de los padres o tutores legales, comprobante de domicilio y un croquis de este, dos fotografías del hogar (una del exterior y otra del interior), y copia de la identificación oficial de los padres o tutores.

Toda la información sobre la convocatoria, así como la descarga de la solicitud, se puede hacer en la página web www.ligamac.org/es/convocatoria-2023-2024/ o presentarte en las oficinas temporales ubicadas en la plaza Primavera, local tres, siendo el día límite para entregar la documentación el 2 de junio.