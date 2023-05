Aprehenden a 7 personas por causar incendios en Jalisco

Ya hay presuntos responsables de los incendios forestales que azotan al Estado de Jalisco, ya que se han detenido a siete personas involucradas y señaladas de ser las que inician con el fuego, según reveló el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez.

El mandatario precisó que entre los detenidos están Pascual “N”, un sujeto de 50 años que fue detenido el pasado 4 de abril en el municipio de Zapopan, al ser señalado de provocar uno de los tantos incendios que han azotado el bosque de La Primavera. Fue vinculado a proceso con prisión preventiva tres días posteriores a la detención.

De igual forma, el gobernador explicó que hay otro sujeto de 26 años que fue detenido el 24 de abril por elementos del Escuadrón Motorizado de la Policía de Zapopan y la Zona Metropolitana de Guadalajara. No obstante, no dio más detalles de los otros cinco detenidos.

Respecto a versiones de que son personas vinculadas al crimen organizado y a la tala clandestina de árboles, Alfaro Ramírez rechazó esa versión al sostener que “no tienen que ver con temas de asuntos inmobiliarios, como suele especularse… los lugares donde se han dado estos incendios son, por lo general, áreas protegidas, no son susceptibles de urbanizarse”.

Jalisco arde en llamas

En la región sierra-costa norte de Jalisco, se han registrado en la última semana incendios forestales en Cabo Corrientes, Tomatlán, Talpa de Allende y Mascota, lo que ha causado miles de hectáreas consumidas por el fuego.

Versiones no oficiales aseguran que se trata de grupos criminales dedicados a la tala clandestina de árboles, no obstante, las autoridades no lo han confirmado.

Jalisco y Chiapas son las entidades más afectadas por superficie quemada; en tanto que, por número de incendios, el Estado y la Ciudad de México, así como Michoacán cuentan con mayor cantidad.

Sin embargo, el daño ecológico se extiende a 18 entidades, Jalisco, por ejemplo, las autoridades atienden hasta 8 incendios de manera simultánea, con brotes en municipios como Chiquilistlán, Talpa, Cabo Corrientes, Tapalpa, Poncitlán, Mascota, Cuautitlán de García y Barragán y Tolimán, y aunque la mayoría son mínimos o ya fueron sofocados, en lo que va del año, se han sofocado más de 700.