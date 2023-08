A los atletas triunfadores de La Paz les fue entregada una beca deportiva

La Paz. Fueron entregadas 150 becas deportivas a atletas del municipio de La Paz que participaron en distintas competencias nacionales a lo largo de este año de actividad, al evento acudieron los deportistas de algunas de las disciplinas participantes como béisbol 5, fútbol, boxeo, básquetbol, sóftbol, ajedrez, entre otras.

Durante el evento, el entrenador Ricardo Perea, de paratletismo agradeció a la edil paceña y a las autoridades deportivas el apoyo brindado hacia los entrenadores en cuestión económica, ya que aseguró que antes, no se tenían los suficientes recursos para asistir a las competencias.

“Antes era casi imposible acudir a un evento ya sea nacional e imposible decir algo internacional, incluso entrenar aquí en La Paz era muy difícil, no había instalaciones entre otras circunstancias, pero en estos nacionales Conade hubo un aumento en los atletas, mejoró el rendimiento y hubo más interés de participar en más competencias aparte de los Nacionales Conade”.

Asimismo, recién llegado de Colombia como ganador del certamen intercontinental en boxeo, Emiliano Reducindo habló a nombre de sus colegas diciendo que es importante el trabajo que se hace, ya que un claro ejemplo es su situación.

“Si yo no hubiera tenido esos apoyos, nunca hubiera podido ir a la competencia, puede haber preparación por parte de nosotros, espíritu, ganas y disciplina, pero si no hay un incentivo para trasladarse a la sede de los múltiples torneos, qué hay, pues todo el empeño que le pongas no sirve de nada”.