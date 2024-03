Te decimos los atunes enlatados que NO recomienda Profeco (tienen soya)

El periodo de Cuaresma, que comienza el Miércoles de Ceniza y culmina en la Semana Santa, se caracteriza por una cosa, y es que los fieles católicos no comen carne roja durante estos 40 días, por lo que el atún resulta en una opción accesible e incluso económica para consumir.

LEER MÁS: Pescados y mariscos requieren estar frescos en cuaresma

No solo son fáciles de preparar, sino que los encuentras en casi cualquier parte, no obstante, un punto en contra puede ser que no todos son los más saludables para los consumidores.

Es por eso que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio donde analiza 52 productos, y así determinar cuáles son las marcas de atún que tienen más soya o incumplen con otros criterios importantes.

¿Qué analizó la Profeco en las marcas de atún en lata?

Contenido neto: Se verificó que cumplieran con el contenido neto declarado en su etiqueta.

Masa drenada: Se corroboró que la cantidad de atún que presenta el contenido de un envase, después de retirar el líquido, cumpliera con lo declarado en la etiqueta.

Soya: Se verificó el contenido de soya en cada producto de acuerdo a la NOM-235-SE-2020.

Presentación: Se comprobó la forma en que se encuentra el atún, es decir, en trozos regulares de producto, envasados de acuerdo a varias especificaciones.

Medio de cobertura: Se determinaron los ingredientes básicos del líquido presente en el producto, los cuales pueden ser agua y/o aceite.

¿Cuáles son los atunes que Profeco NO recomienda?

Atún Aurrera en agua con aceite. Según el estudio, este producto contiene mucha más soya de la que declara en su etiqueta.

Que NO te engañen; estos atunes contienen soya