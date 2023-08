“Contéstame los mensajes”; filtran audios de acoso de Hilario “N”, feminicida de Alma Lourdes

Luego de que se difundieron dos audios donde Alma Lourdes narró a su familia el altercado que tuvo con un cliente en una carnicería y donde se confirmó que el sujeto, identificado como Hilario “N” acosaba a su hermana, ahora las redes viralizaron audios de un supuesto acoso del presunto feminicida a otra mujer.

Y es que, según los clips de voz filtrados, Hilario “N” acosaba a más mujeres, en esta ocasión el material narra el caso de Karina:

“Te estoy marcando y no me contestas. El día que te dije de los caballos no fuiste, yo te quería invitar a comer, si es que tu quieres y puedes, si no se puede pues ni modo”, se escucha decir a Hilario.

Pese a que Karina nunca respondió a los mensajes del presunto feminicida, el hombre siguió insistiendo hasta el punto en que la mujer se sintió acosada.

¿Qué dicen los audios de Hilario “N?

Los audios difundidos muestran a Hilario hablando con familiaridad a Karina, sin embargo, su insistencia por contactarla es la que sobresale:

“Contéstame el mensaje de voz, de perdida, para oír tu voz, cuando menos, por lo pronto (…) Si quisiera que nos pusiéramos de acuerdo para invitarte a comer a donde tú quieras”.

Incluso, hubo un momento en que el presunto feminicida le dijo a Karina que “no debía tenerle desconfianza”, pues aseguró ser una “persona de bien”:

“Cómo he batallado para platicar contigo, no se ha podido. ¿Qué estará pasando? (…) No me tengas desconfianza Karina, soy una persona de bien y seria. Tengo deseos buenos”, dice en otro de los mensajes.

Sin embargo, la insistencia del hombre fue más allá, dejando al descubierto su determinación por ver a la mujer, pese a que ella supuestamente no respondió a ninguno de sus mensajes:

“Si hay algo de tratar de que nos viéramos o platicar algo mañana o el sábado, yo me iría mañana. Si no hay nada contigo que me puedas decir algo (…) Un poco decidido a que nos veamos, platiquemos y a ver a qué acuerdo podemos llegar. Tú ya estás grande, yo también, así de que no somos unos chamacos, si se puede hacer algún arreglo de que tengamos algo que ver, yo estoy dispuesto, no sé tú que piensas”, se escucha decir a Hilario.

Incluso, en otro de los audios de Hilario “N”, el hombre comenta que le negaron la entrada a uno de los lugares donde estaba Karina y aseguró que ella le dio su número de celular:

“Ya no he podido ir contigo, a lo mejor ni conviene; los muchachos no me dieron chance, que no hay chance de entrar para nada. Sí lo consigo si yo quiero, pero ¿para qué vamos a estar molestando a otras personas si tenemos el teléfono que tú me habías dado? Pero si el teléfono no me contestas y los mensajes no te llegan, entonces ¿cómo le podemos hacer?, está medio difícil. Yo estoy centrado en que nos veamos o platiquemos, pero si no se puede, tampoco lo que no se puede, pues no se hace”.

Hasta el momento no se ha confirmado si los audios verdaderamente pertenecen al presunto feminicida de Alma Lourdes, por lo que se trata de información extraoficial difundida en redes sociales.