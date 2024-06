Babo arremete contra Belinda y cancela colaboración con ella

Babo, el vocalista de Cartel de Santa, recientemente arremetió contra Belinda durante una entrevista, donde la llamó irresponsable y canceló una colaboración con ella. Según el rapero, la cantante violó un acuerdo de confidencialidad que tenían para un proyecto.

Cabe mencionar que hace años, el mismo cantante urbano pretendía a la también actriz y le comentaba en sus fotografías de Instagram, e incluso sostuvieron varias conversaciones en dicha plataforma. Para ese momento ya existían rumores sobre un posible romance entre ellos, pero al parecer esto nunca se dio y solo continuaron como amigos y con una posible colaboración que nunca se llevó a cabo porque, en palabras del compositor, la intérprete de “Cactus” echó todo a perder.

Pero recientemente, al ser cuestionado sobre su relación con ella, el líder de Cartel de Santa rompió el silencio y despotricó contra su colega, mencionando que ella rompió un acuerdo de confidencialidad que tenían sobre una canción que él estaba produciendo. Según el artista de 47 años, la ex de Christian Nodal reveló detalles de la colaboración sin su consentimiento, lo que lo llevó a cancelar el dueto que preparaban que sería titulado ‘Chula‘.

“Dice muchas cosas Belinda, entonces hace acuerdos que no cumple, no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra”, declaró Babo en la entrevista.