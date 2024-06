Aranza Vázquez regresa a La Paz para dar conferencia en secundaria

La clavadista sudcaliforniana Aranza Vázquez Montaño visitó este lunes la Secundaria David Peralta Osuna en La Paz, de la cual es egresada, para compartir su historia de éxito con los estudiantes. Durante la ceremonia cívica, dio unas palabras a todo el alumnado agradeciendo la invitación y posteriormente ofreció una ponencia en el auditorio escolar.

Vázquez Montaño, quien ha destacado en diversas áreas, expuso con los jóvenes que el camino hacia el éxito no es fácil, pero que con esfuerzo, dedicación y pasión, es posible alcanzar las metas que uno se propone. Estuvo acompañada de Ana Camyla Monroy y Rodolfo Vázquez Montaño, ambos también egresados de la secundaria Peralta Osuna.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Más de 8 MDP! Canelo Álvarez presume su nuevo Ferrari (FOTO)

Previo a la exposición ante los estudiantes, la atleta olímpica dijo sentirse muy contenta por el hecho, ya que regresó a la escuela que la formó y sentó las bases para quien es actualmente.

“Muy contenta por regresar a mi casa, aquí en esta secundaria pasé tres años importantes que, como le decía a los jóvenes, me llevaron a ser quien soy en realidad. Por eso les enfatizó que para lograr lo que se propongan el estudio va de la mano, no solamente es ser buen atleta, sino que hay formarse correctamente”.

Ya en el auditorio escolar, Aranza, Rodolfo y Camyla dialogaron con los estudiantes en una ronda de preguntas rápidas y respuestas. Posteriormente la deportista firmó autógrafos y se retrató con el alumnado presente quien se acercaba alegremente para conocerla de cerca.

Al culminar la exposición habló de su próxima cita en la justa mundial donde ya está todo listo. Destacó sentirse fuerte y con más capacidad en comparación a la atleta que participó hace cuatro años, por lo que luego de tanto éxito, espera estar en el podio.

“Lista para mi sueño, unos segundos Juegos Olímpicos, no serán los últimos, tal vez sea en 2032 mi última etapa como atleta, pero de ahí siento que a París va una Aranza mayor preparada y más madura a la justa, todo lo que deje de hacer y lo que he logrado al momento me ayudará a tener un mejor rendimiento”.