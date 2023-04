Baches y más baches son creados en el Vado de Santa Rosa

El deterioro de la vía paralela a la carretera Transpeninsular ha sido notorio. El Vado de Santa Rosa se ha convertido en un camino de terracería predilecto para evitar la gran cantidad de tráfico que se presenta en la carretera. Debido al gran flujo de vehículos, el mal estado de este camino de arena ha sido notorio. De acuerdo con una denuncia ciudadana recibida a través del número de WhatsApp 624 178 1873, automovilistas han reportado la generación de grandes baches que provocan que los vehículos se muevan de manera abrupta, lo cual hace que los conductores teman por los daños que se puedan ocasionar en los automóviles.

Durante la estancia del equipo de reporteros en las inmediaciones del Vado de Santa Rosa, se pudo captar mediante las cámaras de CPS Noticias la gran cantidad de vehículos particulares y algunas camionetas de carga, las cuales no logran librar la gran serie de hoyos. Este punto ya tiene grandes cráteres que no han sido atendidos por las autoridades municipales. Aunque en muchas ocasiones, algunas reparaciones en las vialidades son cubiertas con arena, en este punto no ha sido posible realizar una nivelación del terreno.

De acuerdo con diferentes aseguradoras, los desperfectos ocasionados por la caída de los automóviles en los baches son: llantas, rines, alineación, chasis, carrocería y escape, además del parabrisas. Las llantas son las primeras en dañarse; a veces solo sufren un pequeño rasguño o abultamiento que reduce su desempeño y tiempo de vida. El daño en los rines depende en gran medida del tamaño y la profundidad del bache, además de la velocidad con la que se caiga en él. Los rines pueden rayarse o abollarse. Para la parte inferior del automóvil, los daños menos graves se encuentran en las ralladuras en defensas o laterales. En cuanto a los daños más serios, están aquellos del chasis o agujeros en los tubos de escape. Por último, el parabrisas puede sufrir daños cuando se forma un bache, ya que existe gravilla suelta en el camino, y en ocasiones, pueden volar pequeños proyectiles hacia él.

Otro de los problemas que se suman a la creación de baches es que al existir casas en terrenos irregulares, estas mismas carecen del sistema de drenaje y alcantarillado. Debido a esto, el esparcimiento de agua en la zona ha creado que se generen aguas negras que provocan un terreno fangoso, el cual termina convirtiéndose en más irregularidades en la vialidad. Los automovilistas que circulaban sobre este punto externaron su molestia y frustración ante la falta de atención por parte de las autoridades municipales.