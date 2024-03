¿Bebés que nacen en un vuelo reciben viajes gratis de por vida? Aquí te lo decimos

Ante la noticia del bebé que nació en el vuelo 113 de Aeroméxico este viernes 15 de marzo, los internautas cuestionaron si es posible que los recién nacidos reciban viajes gratis de por vida. En Tribuna de México resolvemos esta duda.

¿Es cierto que los bebés nacidos en un vuelo tienen viajes gratis para siempre?

No, esto no es verdad. No existe una cláusula que refiera que las aerolíneas deben regalar este servicio de por vida a los nacidos en sus aviones como “recompensa”.

Lo anterior dependerá de la aerolínea, sus políticas y de cómo es que desea tratar el asunto frente a sus clientes y los medios de comunicación.

En el más reciente suceso del viaje de la Ciudad de México – Ciudad Juárez, Aeroméxico anunció que el bebé recibió el regalo especial de 90 vuelos gratuitos, debido a que nació con el aniversario número 90 de la aerolínea. El objetivo, según la empresa, es conmemorar el inusual acontecimiento.

Hoy vivimos un momento único a bordo: ¡dimos la bienvenida a un nuevo pasajero en pleno vuelo! 👶 Su nacimiento es algo extraordinario que nos tocó el corazón. Gracias a la increíble tripulación del vuelo AM113, a la valentía de la doctora que viajaba con nosotros y a este bebé… — Aeroméxico (@Aeromexico) March 15, 2024

TE PUEDE INTERESAR: Karla Souza publica FOTOS de su recién nacida tras 33 horas de parto

Otro ejemplo es el caso de la aerolínea Jet Airways, cuando en el 2017 otorgó un pase VIP al bebé que nació durante su vuelo de Arabia Saudita a Cochin, India, pues se trató de la primera vez que presenciaban un hecho así.

En ese mismo año, Spirit Airlines le entregó un boleto a la mujer que dio a luz durante un vuelo. Este le otorgó el poder a su hijo de viajar gratis de por vida, de acuerdo con USA Today.

Al ser un caso inusual, es por eso que no existen leyes oficiales o mecanismos internacionales que impongan algún tipo de regalía. Además, existen normas de ingreso para las mujeres embarazadas.

En el caso de Aeroméxico, una persona en gestación debe cumplir los siguientes requisitos:

De la semana 1 a la 32: No se precisan documentos especiales para viajar.

No se precisan documentos especiales para viajar. A partir de la semana 33: Se solicita que la mujer embarazada envíe un certificado de un médico que apruebe que puede viajar.

Se solicita que la mujer embarazada envíe un certificado de un médico que apruebe que puede viajar. Embarazo de alto riesgo: Necesitan un certificado que avale su viaje, sin importar el mes de gestación en el que se encuentre.

MAEP