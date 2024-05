Britney Spears reporta robo de joyas en su hogar (VIDEO)

Britney Spears reportó que fue víctima de un presunto hurto en su propia casa, pues compartió a través de Instagram que todas sus joyas fueron robadas.

Este domingo 26 de mayo, la cantante subió un video donde muestra un joyero vacío, el cual abre cajón por cajón. En la publicación escribió que tiene no quiere comprar nuevas piezas por miedo a que desaparezcan.

“Para que vean de verdad que todas mis joyas fueron robadas… Es difícil comprar unas nuevas ahora porque tengo miedo de que desaparezcan. Así que compro baratas y falsas, pero es difícil porque algunas de mis piezas fueron hechas originalmente para mí… y mi cruz bebé que llevaba puesto desde que tenía cuatro años se ha ido… es tan delgado”.

En el video Britney Spears expresa que sólo hay una “Madre María”. No obstante, de acuerdo con el medio estadounidense Page Six, un portavoz dela Oficina del Sheriff del condado de Ventura informó que no tenía ningún reporte de robo.

“No hemos recibido ninguna llamada de servicio relacionada con ningún informe de robo en la residencia de Spears”, puntualizó.

Cabe recordar que no es la primera vez que la intérprete de “Gimme More” acusa que ha sido víctima de robo, pues anteriormente expresó su preocupación sobre la seguridad de sus pertenencias.

Incluso, en su reciente viaje a México, Britney Spears acusó una estafa de al menos 12 mil pesos mexicanos, hecha por una mujer al interior de una tienda.

