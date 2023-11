Bronce para Luis Armando Andrade en los Juegos Parapanamericanos de Chile

La Paz.- En el tercer día de actividades de los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile 2023, el sudcaliforniano Luis Armando Andrade logró la hazaña y obtuvo presea de tercer sitio, en la final de 100 metros mariposa S8, con tiempo de 1:08.47 minutos, en el cierre de la jornada matutina de paranatación.

Durante el reñido duelo, el argentino Lucas Leguiza finalizó por arriba del sudcaliforniano y se quedó con la plata, por apenas dos centésimas, con 1:08:45 minutos. El primer lugar fue para el brasileño Gabriel Silva, con 1:05.93 minutos.

Al respecto, Luis Armando dijo sentirse contento y orgulloso por el logro. Sabe que el camino no ha sido fácil, pero espera que esto le sirva como estímulo para que en el resto de la competencia tenga posibilidades de sumar una mejor presea.

“Contento con el resultado. Esta es mi medalla número 20 en Juegos Parapanamericanos. Entonces feliz. Ayer me quedé con las ganas de ganar otra medalla en dorso, pero juntaron categorías y se me fue por 12 centésimas. Hoy se me fue la plata por 2 centésimas, pero estuvo bien, estoy contento porque siempre van saliendo competidores nuevos y ahora es un poco más complicado […] Le dedico esta medalla a mi familia que siempre ha estado ahí, a mi hermano y a toda la gente que está echando porras, que se desvela o se levanta tempranito para vernos. Esta medalla es para ellos y para todo México”.