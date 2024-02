¿Qué es el Buzón Tributario? SAT multa con 11 mil pesos por no activarlo

¿Hasta cuándo puedo habilitar mi buzón tributario?

Cabe mencionar que aquellos inscritos sin actividad económica activa o que se encuentran en estatus de cancelación, entonces, no tienen la obligación de encender dicha herramienta.

Mientras que, los que sí, cuentan con un plazo que recientemente el SAT amplió hasta el próximo 01 de enero de 2025, fecha en la que procederán con la aplicación de multas para aquellos que no cumplieron.

Finalmente, el Artículo 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación (CFF) señala que aquellos que no activen el Buzón Tributario y no registren o no actualicen los medios de contacto con el SAT, recibirán una multa de tres mil 850 a 11 mil 540 pesos. ¡Que no te sorprendan!