Cambio de gestión de vacunas en Baja California Sur: de Secretaría del Bienestar a Secretaría de Salud

San José del Cabo, Baja California Sur-. Ante la próxima llegada de más vacunas para completar los esquemas de vacunación contra el SARS-CoV-2, la delegada de Programas para el Bienestar en Baja California Sur, Dipnha Yanssén, informó que han recibido un oficio que establece que la responsabilidad de supervisar la administración de las vacunas recaerá en la Secretaría de Salud, lo que implicará que la Secretaría del Bienestar ya no será la entidad encargada de gestionar y distribuir estos biológicos.

Yanssen Weichselbaum destacó que este cambio busca regularizar el proceso de aplicación de vacunas, similar a como se realiza con otras vacunas, una vez que se superó la etapa crítica de la pandemia. Según la información proporcionada, las vacunas Sputnik y Abdalá serán las encargadas de reforzar la inmunización durante la temporada invernal.

Según el informe más reciente del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONACYT), en la península se han registrado 36 casos activos de Covid-19 y un total de 2,794 defunciones acumuladas. Estos números subrayan la importancia de completar los esquemas de vacunación. La delegada de los programas del Bienestar en Baja California Sur, señaló que, siendo un recurso federal, la Secretaría del Bienestar se encargará únicamente del resguardo de las vacunas. Esto implica la responsabilidad de mantener y registrar el material, incluso cuando la demanda de vacunas sea baja. El objetivo es garantizar que, aunque los riesgos actualmente sean menores y las enfermedades no sean graves, se continúe sensibilizando a la población sobre la importancia de recibir la vacuna, tal como se hizo en el caso de la influenza en su momento.

“Si nos convocan a la Secretaría de Bienestar solamente para la entrega de las papeletas puesto que seguimos siendo nosotros responsables de la concentración de los materiales, pues se trata de un recurso que es público hay un financiamiento y tenemos que hacer el resguardo de estos materiales y firmar las actas de entrega y recepción, no, de cuántas vacunas entregamos, cuántas vacunas se aplican este ahora que es muy baja la demanda, pues a veces se abre un frasco y del frasco que salen 10 aplicaciones, pues a lo mejor nada más se aplican 2 y este tenemos que avalar, pues que se desecharon este 8, por ejemplo, no, que es un asunto que a nosotros, pues nos interesa mucho intensificar que a pesar de que no hay ahorita riesgos, que sabemos que sean incrementados los casos, pero que no han sido estas enfermedades graves, pues seguir sensibilizando que aunque ya no estamos dentro de este proceso, puede que la gente siga recibiendo su vacuna como en su momento fue la parte de la influenza”.