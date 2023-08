“No me gusta la comida, no pica”: Cancelan a grupo musical por despreciar México

Luego de que se viralizó en redes un clip de una entrevista a la agrupación musical “Yahritza y Su Esencia”, el grupo conformado por tres hermanos de ascedencia mexicana causó polémica luego de señalar que no les gusta la comida mexicana y una serie de comentarios donde los internautas alegan que desprecian a México.

Los usuarios buscan cancelar a la agrupación por sus comentarios considerados como una falta de respeto hacia la cultura mexicana, pues mencionaron que en el país la comida “no pica”:

“Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, añadió Yahritza, la vocalista del grupo.

😬 The #YahritzaySuEsencia siblings are under fire after comments they’ve made about #Mexico in different interviews. Take a listen and let us know what you think! 👂🏽🇲🇽#yahritza pic.twitter.com/v91SkTNJLI

— doble take (@dobletakex) August 2, 2023