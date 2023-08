Cancelan refugio y suspenden inicio de clases en el Tec de La Paz por falta de energía eléctrica

Por una falta de suministro de energía eléctrica, derivado de daños en un transformador y un robo de cableado, el Instituto Tecnológico de La Paz no pudo ofrecer la posibilidad de brindar asilo a personas que soliciten refugio durante las condiciones climatológicas por Hilary, e incluso se vio en la necesidad de suspender sus actividades académico-administrativas.

Cortes en la energía eléctrica afectan suministro de agua en Los Cabos

Mario Cortéz Larrinaga, director del Tecnológico, detalló que el transformador tronó tras la tormenta eléctrica presentada hace 2 días en la capital del estado. Posteriormente, unas personas ingresaron al plantel y robaron un cableado de cobre, lo que ocasionó una falta de suministro de energía eléctrica en todas las instalaciones:

“El jueves en la noche que ya no había electricidad llegó gente y se robaron el cableado de cobre, entonces ya estuvimos haciendo todo el análisis y pues ni modo hay que comprar el transformador nuevo”.

Tras esta situación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió para valorar el problema. Sin embargo, al conectar nuevamente el cableado e intentar reparar el transformador, se percataron de que el problema no se había solucionado. Ocasionando la imposibilidad de instalar el albergue y se suspenderá el inicio de clases, incluyendo las actividades administrativas:

“Por eso no pudimos abrir el albergue, no hay electricidad y entonces no podemos tener a nadie. En este momento, ya nos dieron el informe de que el transformador está quemado; necesitamos comprar un transformador para poder iniciar clases. Entonces teníamos programado el inicio de clases para pasado mañana lunes 21, pero viendo toda esta situación nos va a ser imposible y la vamos a transferir para una semana más, el lunes 28 iniciaremos clases”.