Captan a aparente OVNI en cielo de Tampico y se encienden las redes (VIDEO)

Un joven de Tampico, Tamaulipas, ha provocado un gran revuelo en las redes sociales tras compartir un video en el que se observa lo que parece ser un Objeto Volador No Identificado (OVNI) en el cielo de la ciudad. El clip, compartido a través de TikTok, muestra un extraño objeto gris que se mantiene en el aire por unos instantes, dejando a muchos espectadores intrigados.

El video, que dura apenas unos segundos, rápidamente acumuló más de 10 mil visitas en la popular red social china. Los comentarios de los usuarios variaron desde la sorpresa hasta la aceptación, con muchos señalando que ya no les sorprende la presencia de estos fenómenos en Tampico.

“Ya estamos acostumbrados a ver cosas extrañas en el cielo de nuestra ciudad”, comentó un usuario.

¿Tampico está protegido por extraterrestres? Esto dicen en la ciudad

La teoría de protección extraterrestre en Tampico ha ganado fuerza en los últimos años. Según algunos creyentes, los huracanes no afectan gravemente a la ciudad debido a la existencia de una supuesta ciudad alienígena ubicada a 13 kilómetros de Playa Miramar. Esta creencia se ha visto reforzada recientemente por los huracanes Alberto y Beryl, que impactaron zonas cercanas, pero no causaron daños significativos en Tampico.

La tradición de avistamientos OVNI en Tampico comenzó en la década de los 70, cuando algunos norteamericanos buscaron una explicación para el hecho de que los huracanes parecían evitar la zona. Desde entonces, la narrativa ha perdurado y se ha convertido en parte del folclore local.

Familia de #Tampico logró captar un impresionante #OVNI 🛸 en los cielos de #Tamaulipas Recordemos que se tenía previsto que el 🌀#HuracanBeryl impactara todo el estado, Pero al final se desvió del sur y se fue directo al norte y centro. Persiste la leyenda urbana……… pic.twitter.com/NlYuEa0Xu3 — Juan Bellik ⚔️✝️ (@bellik14451) July 8, 2024

Independientemente de la veracidad de estas historias, los tampiqueños han sabido aprovechar la popularidad de los seres de otros mundos. La ciudad ha visto un aumento en festivales y encuentros con temática extraterrestre, atrayendo a entusiastas y curiosos de diversas partes del país y del mundo. Estos eventos no solo celebran la posibilidad de vida extraterrestre, sino que también impulsan el turismo y la economía local.

El video sigue circulando en TikTok, acumulando vistas y comentarios, mientras los residentes de Tampico continúan debatiendo la posibilidad de que no estamos solos en el universo. La discusión, aunque especulativa, ha vuelto a poner a Tampico en el mapa como un punto caliente para los entusiastas de los OVNIs y lo inexplicable.