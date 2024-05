Carlos Villagrán es tundido por cobrar un autógrafo de “Kiko” en casi tres mil pesos

Carlos Villagrán, actor conocido por su papel como “Kiko” en el programa de televisión “El Chavo del 8”, ha sido objeto de críticas recientes tras revelar el precio de sus autógrafos como su personaje, valorados en casi tres mil pesos.

La controversia surgió cuando la cuenta @heyjalisco anunciara un evento tipo Meet and Greet con el actor de 80 años para el sábado 1 de junio en La Gran Plaza Sur en Guadalajara, Jalisco, donde se detallaba el costo del encuentro. La información indicaba que por un monto de 2,950 pesos, los asistentes tendrían derecho a un gorro o foto impresa, acceso con “Kiko”, autógrafo, foto tomada con el celular del asistente y un certificado de autenticidad del autógrafo. Además, se ofrecía un precio especial de preventa de 2,600 pesos que incluía todo lo anterior más acceso VIP con horario establecido y la posibilidad de personalizar el autógrafo, aunque con un costo adicional de 300 pesos.

Estos altos costos generaron muchas criticas en redes sociales, donde usuarios expresaron su descontento y sorpresa ante el valor de los autógrafos. Además, se burlaron de la situación y criticaron al actor por considerar excesivo el precio, especialmente teniendo en cuenta que en uno de los requisitos se especificaba que los artículos que los asistentes quisieran autografiar debían ser aprobados previamente por Villagrán, lo que excluía la posibilidad de fotos con el personaje del Chavo del 8.

“Chale, se me cayó un ídolo”, “No pudieron encontrar algo peor? Por qué ni en combo desquita ese wey, ni en sus mejores”, “Acúsenlo con su mamá”, “Mucho dinero por un autógrafo, 2600 con eso surto mi despensa de mi casa”, “Ni el boleto para ver a Blik-182 me costó eso y eso que cancelaron”, “Hasta acá puedo oír el rugido de tripas”, “Con $3 mil varos me voy a Acapulco”, “Porqué no ahorro para su vejez..”, fueron algunos comentarios que recibió.