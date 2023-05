Podría salir caro no tramitar licencia de construcción, advierte la CMIC

La licencia de construcción es un trámite que algunas personas prefieren omitir para ahorrar costos. Sin embargo, de acuerdo con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Baja California Sur, Rodolfo Martínez Parra, no contar con este requisito puede salir más caro, pues no solo acarrea multas, sino que no se garantiza la seguridad de la obra. Enfatizó que esto se agrava cuando la gente decide no contratar a profesionales de la construcción.

“Piensa él que se está ahorrando el no pagar constructoras, no pagar directores responsables de obra, no pagar ingenieros porque lo puede hacer un albañil (que mis respetos; yo sin mis albañiles no sería nada), pero todos tenemos que tener un un seguimiento técnico, normativo y muchas veces porque dices ‘Yo siempre lo hago así’, y no hay quien técnicamente responda, y ahí sí está apostando su dinero”, mencionó.

Los Lineamientos para la Expedición de Licencias de Construcción en el Municipio de La Paz establecen que:

“La licencia de construcción es la autorización previa a la edificación de una obra pública y/o privada, que cumple con los lineamientos técnicos de seguridad y diseño, en apego a los planes y programas de desarrollo urbano, reglamentos y normas técnicas en materia de construcción para obra nueva, ampliación, demolición, remodelación cuyo destino puede ser habitacional y/o comercial”.

Además, uno de los requisitos para la emisión de licencias de construcción en proyectos superiores a los 40 metros cuadrados es contar con un director responsable de obra (DRO).

Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, Luis Fernando García Valdez, expuso que, incluso en el proceso de compra de un terreno en el que se piensa construir, es necesario contar con el apoyo de expertos en la materia.

“Me ha tocado casos en que han comprado terrenos para hacer un hotel y al momento de sacar el uso de suelo no coincide. No puedes hacer nada y te quedaste con el terreno. Esa parte también es muy importante, que el DRO se encargue de checarte qué estás comprando”, informó.

Ambos ingenieros coincidieron en la importancia de que, al momento de construir cualquier tipo de edificación, las personas cuenten con la asesoría y el acompañamiento de profesionales en la materia, quienes, además de vigilar la obra, los guiarán en los trámites ante el municipio.