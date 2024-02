Charlotte Lascuráin presenta demanda contra Kimberly “La más Preciosa”

Charlotte Lascuráin ha denunciado formalmente a Kimberly “La más Preciosa”, por supuestas amenazas y agresiones que asegura haber sufrido en múltiples ocasiones, incluyendo los MTV MIAW y una fiesta de Wendy Guevara. Según la influencer, acudió al Ministerio Público de Iztapalapa debido a que teme por su seguridad, afirmando que las presuntas agresiones pasaron de ser verbales a físicas.

Según Lascuráin, la disputa se inició en los MTV MIAW cuando Kimberly le recriminó por haber dado “like” a una publicación de su esposo, Oscar Barajas. Comentó que se siente intimidada y teme encontrarse con ella en eventos, lo que la llevó a tomar medidas legales y solicitar una orden de restricción. Asimismo, expresó su deseo de resolver el conflicto pacíficamente, subrayando que ambas son mujeres trans y deberían apoyarse mutuamente.

Charlotte mencionó que incidente más reciente ocurrió el 14 de febrero, cuando presuntamente recibió amenazas de la influencer en un live. Además, asegura tener testigos y pruebas grabadas, lo que ha llevado a la apertura de una investigación oficial. Por este motivo, solicita una disculpa pública, argumentando que la agresión contradice el mensaje de inclusión que debería representar su comunidad.

“El día de hoy vine a poner una denuncia contra Kimberly la Más Preciosa. Ella en algunas ocasiones me ha agredido. Cuando fui a los MTV MIAW, me empujó, me dijo muchas cosas feas, muchas palabras altisonantes. Ella hizo un en vivo en donde dijo que cuando me viera ahora sí me iba a golpear… la verdad es que a mí eso me dio muchísimo miedo, me da miedo ir a los eventos y encontrármela”, expresó Lascuráin.