Checo Pérez sufre nuevo revés: Eliminado en la Q1 del Gran Premio de Montreal

En la sesión de clasificación para el Gran Premio de Montreal, el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, quedó eliminado en la Q1 y partirá desde la posición 16 en la carrera principal.

A pesar de haber firmado recientemente un contrato por dos temporadas con Red Bull, Pérez no logró demostrar su valía en Canadá. Aunque expresó su molestia por el resultado, su trabajo en la pista no fue suficiente para brillar en el regreso de la Fórmula 1 a América.

Max improves late to set the quickest time 🚀

Yuki celebrates his new deal with P2 🥳

Both Williams cars make it through 💙

Checo exits in Q1 for the second consecutive race 😮‍💨

Here’s the full Q1 classification 📋#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/7WBVJVLV0f

— Formula 1 (@F1) June 8, 2024