Christian Agúndez aborda conflicto de transporte y movilidad durante reunión con empresarios

Durante la reunión semanal del Grupo Madrugadores de San José del Cabo, el candidato a la alcaldía de Los Cabos por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Christian Agúndez Gómez, presentó los principales ejes de su campaña. En este encuentro con el grupo empresarial, se abordaron diversos temas, incluyendo la escasez de agua potable, la mejora de la imagen urbana y los problemas de movilidad en la localidad.

Durante la discusión sobre movilidad, se mencionó el conflicto entre las empresas de transporte turístico y los gremios de taxis. Al respecto, Agúndez comentó que se está trabajando en la resolución de este problema, buscando establecer un equilibrio que permita oportunidades para todas las partes involucradas.

“Para empezar ya se está resolviendo el tema, hemos estado en contacto con ambas partes de los transportistas, taxistas, representantes y con el gobierno del estado. Creo que las cosas van mucho mejor, pero creo que es importante buscar ese equilibrio que yo les comentaba, debe existir oportunidad para todos y eso es lo que debe de prevalecer. No debe haber más oportunidad para otros, si no que siempre ha habido ese equilibrio, las condiciones se dan bien y empezamos todos a tener mesas de trabajo y creo que eso va a terminar bien”.

A pesar de que durante la reunión el candidato había mencionado que el problema en el transporte se debía a un presunto conflicto de intereses, al ser cuestionado por los medios de comunicación al respecto, negó esta declaración. Explicó que se refería a que ninguna dependencia debe verse afectada por tales problemas y que, durante su gestión, los responsables de las dependencias no deberán favorecer a ningún grupo en particular.

“No, yo digo que en cualquier parte o en cualquier dirección; cualquier responsabilidad que se tenga no estaba hablando precisamente de transporte no debería existir un conflicto de intereses, a eso me refería. En el equipo que llegue lo vamos a realizar de esa manera, sin beneficiar a unos; un director llegue y este por un lado o por el otro a eso me refería”.