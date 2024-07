Ciclón “Beryl” golpea Texas este lunes y suma su octava muerte

“Beryl” retomó su fuerza poco antes de tocar tierra en Texas, Estados Unidos, donde ya provocó la octava muerte desde que ; este lunes se registró la muerte de una persona tras la caída de un árbol, debido a los fuertes vientos y lluvias.

El hombre de 53 años falleció, pero su esposa y sus hijos se salvaron. A su paso por el Caribe, la semana pasada el fenómeno ya había ocasionado otras siete víctimas: tres en Granada, donde tocó tierra el lunes; uno en San Vicente y las Granadinas y tres en Venezuela.

El viernes se degradó a tormenta tropical, tras tocar tierra como huracán en la Quintana Roo, donde dejó únicamente daños materiales. Luego siguió rumbo a Estados Unidos y volvió a tomar fuerza la noche del domingo para entrar en Texas, nuevamente como huracán.

Imágenes en redes sociales y de medios locales mostraban algunos árboles caídos sobre vehículos, vías inundadas y destrozos.

