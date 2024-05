Ciudadanos de BCS expresan opiniones a días de las Elecciones 2024

A pocos días de las elecciones en Baja California Sur (BCS), diversos ciudadanos compartieron sus puntos de vista sobre el panorama electoral. Destacaron la importancia del voto y reflexionaron sobre los candidatos y sus propuestas.

Beatriz Carballo Cota, residente de la región, enfatizó la importancia de ejercer el derecho al voto como una forma de expresar la opinión ciudadana. Carballo señaló que el acto de votar es fundamental para poder participar en el proceso democrático y tener voz en la elección de los gobernantes.

“Para ejercer nuestros derechos, así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Es importante el voto para poder dar nuestra opinión, porque si no votamos luego estamos opinando, y si no votas es como que no tienes el derecho de opinar”.

Por otro lado, Serafin Murillo Murillo expresó su deseo de que gane el mejor candidato y aquel que pueda ofrecer mayores beneficios para la sociedad. Murillo instó a los votantes a reflexionar cuidadosamente sobre sus decisiones, considerando detenidamente las propuestas de cada contendiente antes de emitir su voto.

Miguel León García resaltó la importancia de que todos los ciudadanos participen en el proceso electoral, ya que, según él, es responsabilidad de cada individuo elegir a sus gobernantes. García hizo hincapié en que el gobierno es elegido por el pueblo y que la participación activa en las elecciones garantiza un gobierno legítimo y representativo.

“Uno elige el gobierno, no lo ponen los otros, uno va a elegir el gobierno. Es importante que todos voten porque van a tener otro gobierno o van a tener uno mismo, pero no va a ser el que ellos elijan”.

Además, un ciudadano que prefirió mantenerse en el anonimato compartió su intención de votar en las Elecciones 2024. Destacó la importancia de este acto como medio para exigir mejoras en la ciudad y el país. Sin embargo, también señaló una disminución en la propaganda electoral en comparación con años anteriores.

“Voy a votar porque considero que es muy importante, y así podemos exigir lo que tanto queremos en nuestra ciudad y de nuestro país. No hay mejor manera que saliendo a votar […] No hubo tanta propaganda como otros años, sé que hubo recorte de presupuesto, pero no hubo tanta propaganda en general. Otros años se vio más, pienso que se involucraron un poquito más en dar a conocer sus propuestas y todo, pero este año no, no se vio”.