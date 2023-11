Conoce los derechos de los animales para garantizarles una vida plena

La Paz. – La Declaración Universal de los Derechos de los Animales está compuesta por 14 artículos enfocados en proteger la vida digna y la integridad de todos los animales. En ella se establece que poseen derechos y merecen un respeto equiparable al que existe entre las personas. Además, se señala que en la educación temprana de niñas y niños se debe enseñar a observar, comprender, amar y respetar a todos los seres vivos.

Esta declaración fue proclamada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977, y posteriormente fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Al respecto, el médico veterinario Armando Romero Yerena, médico veterinario, destacó que todo animal tiene derecho al respeto, tal como lo señala el artículo dos. El ser humano no puede atribuirse el derecho de exterminar a los animales o de explotarlos. Además, tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales y de brindarles cuidados y protección.

“Uno de sus derechos es que no pertenecen a nadie. Son individuos que están viviendo con nosotros en la tierra y que no son propiedad de nadie. Entonces no podemos llegar a ser propietarios de un perro. Ya se cambió el término. Ya no eres propietario; ahora eres un tutor. En el caso de un animal de vida silvestre, lo que se dice de él es que es un resguardador. Tú puedes resguardar a un animal de vida silvestre, pero no puedes ser propietario de un animal de vida silvestre; ni siquiera de uno doméstico. Entonces no hay propietarios. Ya se quitó esa palabra de propietario. Ahora hay tutores o resguardadores”, explicó.