Continúan las peleas en la Secundaría #3, solicitan ayuda de las autoridades

La Paz.- En el municipio de La Paz, la secundaría No. 3, ubicada en la colonia Guerrero, continúan las riñas entre los estudiantes a las afueras de la institución académica luego de terminar sus clases y según denuncia la Directora, María Selene Arce Meza, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de La Paz, solo hacen rondines en el área de la escuela durante la mañana, pero no en la tarde por lo que solicita más apoyo.

“Ya volvieron otra vez los pleitos, nuestros chicos se van y se pelean en la calle, pero no dejan de ser nuestros alumnos, entonces la policía no viene. Los rondines en la mañana sí los tenemos muy temprano, están aquí en la vialidad, pero lo que son los rondines con los niños no y si se pone muy peligroso en cuestiones de los pleitos, aquí sobre todo los que son de tercero, es un poquito complicada la situación con los chicos”.

Agregó la importancia de la participación de las y los padres de familia para salvaguardar la integridad de sus hijos, entendiendo que las situaciones sociales de cada uno dificulta el cuidado, pero una vez que los jóvenes salen de las instalaciones, quedan expuestos a los peligros de la ciudad y sin ninguna seguridad.

“Aquí podemos tener un poquito de control, pero en la calle definitivamente no, por eso es muy importante que el padre sepa que tiene todavía la responsabilidad, aunque el chico en la secundaria tiene la obligación de venir, ellos tienen que dejar al niño y venir por él, porque el peligro está allá afuera. El contexto de aquí todos sabemos que es complicado, es difícil y si no tenemos el apoyo del padre de familia, solos no podemos. Sé que hay padres que son excelentes con los chicos, pero tenemos una comunidad muy grande de alumnos, son 514, no todos los traen ni vienen por ellos, es complicado el contexto aquí”.