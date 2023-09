Cristian Castro pide que dejen de compararlo con Luis Miguel

En una reciente entrevista para el programa Noche al Dente, Cristian Castro habló nuevamente de Luis Miguel, en esta ocasión con el fin de que dejen de comparar sus carreras. Asegura que por ello, es que ahora ni siquiera lo saluda.

El intérprete mexicano aseguró que Luis Miguel es una persona muy comprometida con su carrera, y no es justo que los comparen.

“Compararlo conmigo es un error, es injusto para Luis, porque el triunfo de Luis ha sido devastador, ha sido tremendo y no se compara con mi triunfo”.

Castro manifestó que si bien su carrera personal ha sido buena, no tiene relación con la de Luismi, como él llama al “Sol”.

“Yo he tenido un buen triunfo y me encanta mi triunfo, pero creo que lo que ha abarcado Luismi, toda su carrera, todo lo lindo, su trayectoria ha sido verdaderamente gloriosa y no deberíamos de compararlo conmigo, para nada”,