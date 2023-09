Cruz Azul sigue dando pena; pierde ante el Querétaro en el Estadio Azteca

“Ya no hay margen de error, ya no podemos regalar nada”, fue lo que declaró en la semana el defensa central de Cruz Azul, Juan Escobar, y que, al parecer, no influyó en el ánimo de sus compañeros, ya que la tarde de este domingo la Máquina cayó 1-3 frente a Querétaro en el Estadio Azteca, duelo correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2023 de la Liga MX.

Cruz Azul dominó gran parte del primer tiempo, pero fue hasta el tiempo agregado (45’+4′) que Carlos Rotondi recibió el balón sin marca dentro del área para solamente empujarlo hacía las redes y anotar el primero para los locales, después de la jugada por parte de Moisés Vieira en la que se quitó a varios defensores de los Gallos Blancos de Querétaro.

Todo parecía que durante la segunda parte Cruz Azul repetiría lo mostrado en los primeros 45 minutos, pero el descanso ayudaría para que Querétaro revirtiera los papeles.

Al 49′, Raúl Sandoval empataría el marcador para los Gallos, cuando entre dos defensores de la Máquina punteó el balón para cruzarlo hacía el poste derecho del arco defendido por el portero Andrés Gudiño.

José Raúl Zúñiga anotaría el segundo para los visitantes al minuto 77, con una asistencia de Pablo Barrera desde la banda de la derecha; Zúñiga también colaboraría con la tercera anotación de Gallos al 86′, al aprovechar la desatención del defensa de Cruz Azul y con un pase de tacón dejar sólo frente al guardameta a Nicolás Fernando Cordero, para que este último mandara el balón al fondo de la portería.

Con este resultado la Máquina sigue demostrando que no anda bien y que tanto directiva como jugadores deben mejorar para evitar seguir con la mala racha en la que se encuentra el equipo.

Para la Jornada 10, Cruz Azul visitará al líder del tornero Atlético de San Luis, por su parte Querétaro recibirá a León.